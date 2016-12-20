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Зинэтула Билялетдинов: Такие игры, как против СКА, проверяют команду

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче против петербургского СКА.

– Нам будет непросто. У нас ушла игровая практика, но мы будем готовиться к матчу. Результат каждого матча важен. Эти игры проверяют команду, ее тактические действия, все остальное в целом, передает слова Билялетдинова Sportbox.ru.

Напомним, матч «Ак Барса» против СКА состоится 27 декабря в Казани. После 39 матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 98 очков. Казанский клуб, проведя на пять игр больше, занимает третью строчку на Востоке с 85 очками.

Следующий матч команда Знарка проведет в Тольятти 23 декабря против «Лады». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

 

СКА: Истории из жизни [спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]

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