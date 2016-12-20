Зинэтула Билялетдинов: Такие игры, как против СКА, проверяют команду
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов
поделился мнением о предстоящем матче против петербургского СКА.
– Нам будет
непросто. У нас ушла игровая практика, но мы будем готовиться
к матчу. Результат каждого матча важен. Эти игры проверяют команду,
ее тактические действия, все остальное в целом, – передает слова Билялетдинова
Sportbox.ru.
Напомним,
матч «Ак Барса» против СКА состоится 27 декабря в Казани. После 39
матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе
98 очков. Казанский клуб, проведя на пять игр больше, занимает третью строчку на
Востоке с 85 очками.
Следующий матч команда Знарка проведет в Тольятти 23 декабря против «Лады». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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