Тимур Журавель: «Манчестер Сити» Гвардиолы превратил «Арсенал» в «Гранаду»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался о втором тайме встречи между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом», который состоялся 18 декабря в рамках 17-го тура АПЛ (2:1).
«А вот во 2-м тайме Пеп и его «Сити» превратили «Арсенал» в «Гранаду»... и вообще этот «Арсенал» в Испании каким бы был? правильно, 4-м», – написал Журавель на своей странице в Twitter.
а вот во 2-м тайме Пеп и его Сити превратили Арсенал в Гранаду... и вообще этот Арсенал в Испании каким бы был? правильно, 4-м.) pic.twitter.com/M2w4LM5agO— ZhuraWell (@TimZhur) 18 декабря 2016 г.
Матч
Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)
Голы
Уолкотт 5 (0:1). Сане 47 (1:1). Стерлинг 72 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Коларов, Сабалета (Санья, 46), Клиши, де Брюйне (Ихеаначо, 84), Туре, Сане (Навас, 77), Стерлинг, Фернандо, Силва
Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Озил, Коклен (Жиру, 75), Джака, Уолкотт, Санчес, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 65 Эль-Ненни, 78)
Предупреждения:
Силва, 38; Туре, 50; де Брюйне, 80; Фернандо, 90 - Эль-Ненни, 88; Паулиста, 90
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция