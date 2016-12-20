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Тимур Журавель: «Манчестер Сити» Гвардиолы превратил «Арсенал» в «Гранаду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался о втором тайме встречи между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом», который состоялся 18 декабря в рамках 17-го тура АПЛ (2:1).

«А вот во 2-м тайме Пеп и его «Сити» превратили «Арсенал» в «Гранаду»... и вообще этот «Арсенал» в Испании каким бы был? правильно, 4-м», – написал Журавель на своей странице в Twitter.

Матч

Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)

Голы

Уолкотт 5 (0:1). Сане 47 (1:1). Стерлинг 72 (2:1).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Коларов, Сабалета (Санья, 46), Клиши, де Брюйне (Ихеаначо, 84), Туре, Сане (Навас, 77), Стерлинг, Фернандо, Силва

Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Озил, Коклен (Жиру, 75), Джака, Уолкотт, Санчес, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 65 Эль-Ненни, 78)

Предупреждения:

Силва, 38; Туре, 50; де Брюйне, 80; Фернандо, 90 - Эль-Ненни, 88; Паулиста, 90

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция

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