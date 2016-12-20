Стогниенко прокомментирует матч «Бавария» – «Лейпциг»
Руководитель группы спорта телеканала «Россия 24» Владимир Стогниенко сообщил, что прокомментирует центральный матч 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» – «Лейпциг».
«Евроспорт» предложил Баварию и Лейпциг прокомментировать. Я согласился, готовлюсь. Сразу говорю: эта трансляция только на Прибалтику», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.
Евроспорт предложил Баварию и Лейпциг прокомментировать. Я согласился, готовлюсь. Сразу говорю: эта трансляция только на Прибалтику.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 20 декабря 2016 г.
Напомним, матч между командами состоится 21 декабря на домашней арене мюнхенского клуба.
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Матч
Место и дата
21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция
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