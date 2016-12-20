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Стогниенко прокомментирует матч «Бавария» – «Лейпциг»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководитель группы спорта телеканала «Россия 24» Владимир Стогниенко сообщил, что прокомментирует центральный матч 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» – «Лейпциг».

«Евроспорт» предложил Баварию и Лейпциг прокомментировать. Я согласился, готовлюсь. Сразу говорю: эта трансляция только на Прибалтику», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Напомним, матч между командами состоится 21 декабря на домашней арене мюнхенского клуба.

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Матч

Бавария - РБ Лейпциг

Место и дата

21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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