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ЦСКА в гостях вырвал победу у «Лады»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:4.

Заброшенными шайбами у армейцев отличились Грег Скотт, Максим Мамин, Кирилл Петров, Джефф Плэтт и денис Денисов. У «Лады» точные броски на счету Виктора Комарова, Андрей Иванова и Кристапса Сотниекса, оформившего дубль.

В следующем матче 22 декабря ЦСКА в Нижнекамске сыграет с местным «Нефтехимиком». «Лада» днем позже на домашней арене примет питерский СКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Лада - ЦСКА - 4:5 (2:1, 0:1, 2:3)

Голы:

Комаров (Гуркин), 2:17 (1:0 - бол.). Скотт (Кутузов, Ничушкин), 2:36 (1:1). Сотниекс (Филатов, Шенфельд), 5:06 (2:1 - бол.). Мамин (Кошелев), 28:05 (2:2). Петров (Попов, Кузьменко), 43:01 (2:3). Плэтт (Скотт), 43:28 (2:4). Иванов (Филатов, Шенфельд), 48:42 (3:4 - бол.). Сотниекс (Филатов, Шенфельд), 50:20 (4:4 - бол.). Денисов (Кугрышев), 54:08 (4:5).

Место и дата

20 декабря 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция


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