Допинг-проба «Б» Поветкина может быть вскрыта до конца 2016 года

Как сообщает ТАСС, допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина может быть вскрыта до конца 2016 года.



«Пока нам не поступало запросов на вскрытие пробы «Б», но она может быть вскрыта по запросу до конца нынешнего года», – сказал ТАСС представитель Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).



Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном.

В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.