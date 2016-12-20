Экс-форвард «Ливерпуля» отметил прогресс «Манчестер Юнайтед» при Моуринью

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дин Сондерс прокомментировал выступление «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью.



«Да, «Юнайтед» потратил минувшим летом огромные деньги на трансферы, и, конечно, все недовольны нынешним положением команды. Но сейчас «Манчестер» показывает неплохой футбол: Ибрагимович забивает каждую неделю, Рохо и Джонс заметно прибавили, а Погба играет за 3-4 полузащитников. «Юнайтед» постепенно начинает играть, как единое целое.



Моуринью? В последнее время он подвергся серьезной критике, но я считаю, что он является лучшим тренером в мире», – цитирует Сондерса Sky Sports