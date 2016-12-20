«Челси» намерен приобрести Артуро Видаля

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль может воссоединиться с Антонио Конте в «Челси». Об этом сообщает издание Don Balon.



По информации источника, лондонский клуб в ближайшее время сделает предложение немецкой команде в размере 50-ти млн евро. Отмечается, что «синие» планируют серьезно укрепить состав в грядущее трансферное окно, поскольку клуб рассчитывает выиграть чемпионат Англии.

В нынешнем сезоне 29-летний Видаль провел во всех турнирах 20 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан до 2019 года.

Отметим, что футболист знаком с наставником «Челси» по совместной работе в «Ювентусе».