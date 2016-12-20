Бывший менеджер Albus NoX Luna стал тренером Vaevictis eSports
Бывший менеджер Albus NoX Luna Алексей «Madneps» Холин стал тренером состава Vaevictis eSports по League of Legends.
«Решение далось очень нелегко, но оно связано с тем, что пока в нашем регионе быть менеджером состава с финансовой точки зрения очень невыгодно. И тут даже не зависит от того, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends или Hearthstone — в любой из этих игр найти надёжного человека, который будет именно заниматься развитием состава, очень нелегко. Однако, как правило, все финансовые ресурсы уходят в игроков, а людям, которые стоят позади них, достаётся гораздо меньше.
Тренером своего бывшего состава я стать на данный момент не смогу, так как просто не хватит опыта и авторитета. А начать с нуля или помочь среднему составу стать лучше мне вполне по силам», — рассказал Холин порталу «Чемпионат».
Алексей «Madneps» Холин работал в Albus NoX Luna с 2014 года.