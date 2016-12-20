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Бывший менеджер Albus NoX Luna стал тренером Vaevictis eSports

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Бывший менеджер Albus NoX Luna Алексей «Madneps» Холин стал тренером состава Vaevictis eSports по League of Legends.

«Решение далось очень нелегко, но оно связано с тем, что пока в нашем регионе быть менеджером состава с финансовой точки зрения очень невыгодно. И тут даже не зависит от того, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends или Hearthstone — в любой из этих игр найти надёжного человека, который будет именно заниматься развитием состава, очень нелегко. Однако, как правило, все финансовые ресурсы уходят в игроков, а людям, которые стоят позади них, достаётся гораздо меньше. 

Тренером своего бывшего состава я стать на данный момент не смогу, так как просто не хватит опыта и авторитета. А начать с нуля или помочь среднему составу стать лучше мне вполне по силам», — рассказал Холин порталу «Чемпионат».

Алексей «Madneps» Холин работал в Albus NoX Luna с 2014 года.

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