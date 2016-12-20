Джанаев отказался переходить в «Зенит»

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев мог стать в грядущее трансферное окно футболистом «Зенита». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Представители «Зенита» были заинтересованы начать переговоры с «Ростовом» и Джанаевым относительно возможности переезда игрока в Санкт-Петербург, но получили отказ игрока. Официального предложения «Ростову» со стороны «Зенита» сделано не было», – отметил источник.



Сегодня стало известно, что питерский клуб договорился с «Уфой» о трансфере голкипера Андрея Лунева.