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Джанаев отказался переходить в «Зенит»

Источник:  ТАССКомментарии

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев мог стать в грядущее трансферное окно футболистом «Зенита». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Представители «Зенита» были заинтересованы начать переговоры с «Ростовом» и Джанаевым относительно возможности переезда игрока в Санкт-Петербург, но получили отказ игрока. Официального предложения «Ростову» со стороны «Зенита» сделано не было», – отметил источник.

Сегодня стало известно, что питерский клуб договорился с «Уфой» о трансфере голкипера Андрея Лунева.

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