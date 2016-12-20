Комментатор «Матч ТВ»: Сегодня у нас важный эфир, призываю любителей бокса включить наш канал

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин выступил с открытым обращением к аудитории.



«Всем привет. У нас сегодня важный и сложный эфир. Призываю интересующихся проблемами допинга, бокса, допинга в боксе, а также небезразличных к Александру Поветкину включить «Матч ТВ» в 22:10.



Скажу сразу: я уважаю, но не разделяю позицию коллег намеренно игнорировать бой Поветкин – Дюопа и все произошедшее в субботу. Испытывать к этому неприязнь – пожалуйста. Но сморщиться и отвернуться... Слишком простое решение.



Важно попытаться разобраться, важно спрашивать, важно не молчать. Сегодня Александр Поветкин и Андрей Рябинский не будут молчать в прямом эфире. А я буду спрашивать. Глядишь, хоть в чем-нибудь да разберемся», – написал Шнякин на своей странице в Instagram.