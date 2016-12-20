«Северсталь» переиграла «Витязь»
Хоккеисты «Северстали» на своем льду переиграли подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
Заброшенными шайбами у череповецкой команды отличились Данииил Вовченко, Игорь Магогин, Войтех Полак и Адам Мазур. У гостей точные броски на счету Александра Никулина и Павла Лукина.
В следующем матче 23 декабря «Витязь» сыграет на выезде с ХК «Сочи». «Северсталь» 25 декабря в Тольятти сыграет с местной «Ладой».
Северсталь - Витязь - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Вовченко (Трунёв, Трубачёв), 3:11 (1:0). Никулин (Семёнов, Афиногенов), 18:35 (1:1 - бол.). Магогин 26:16 (2:1). Мазур (Кагарлицкий), 42:54 (3:1). Лукин (Афиногенов, Никулин), 47:52 (3:2). Полак (Кагарлицкий), 57:17 (4:2). 20 декабря 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Северсталь - Витязь - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Вовченко (Трунёв, Трубачёв), 3:11 (1:0). Никулин (Семёнов, Афиногенов), 18:35 (1:1 - бол.). Магогин 26:16 (2:1). Мазур (Кагарлицкий), 42:54 (3:1). Лукин (Афиногенов, Никулин), 47:52 (3:2). Полак (Кагарлицкий), 57:17 (4:2).
20 декабря 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция