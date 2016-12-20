Команда «КАМАЗ-Мастер» выразила соболезнования жертвам терактов и членам их семей
Пилоты и участники команды «КАМАЗ-Мастер» выразили соболезнования семьям погибших в терактах последних суток
Об этом объявил на пресс-конференции в Москве руководитель команды Владимир Чагин.
«За последние сутки мир переполнен тяжелой информацией: и события в Берлине, Цюрихе, смерти в Иркутске, смерть посла. Это сидит в голове и проникает глубоко-глубоко. От лица команды хочу выразить соболезнования семьям всех погибших за последние сутки», - сказал Чагин. - «Надеюсь, таких трагических событий больше происходить не будет».
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