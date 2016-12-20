Глава Федерации легкой атлетики Германии призвал МОК отстранить ОКР
Глава Федерации легкой атлетики Германии Клеменс Прокоп призвал президента МОК Томаса Баха отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) от исполнения своих обязанностей.
«Если Олимпийская хартия имеет хоть какую-то ценность, то ОКР должен быть временно отстранен до окончательного решения всех проблем с допингом в России – для защиты всех спортсменов и интересов честного соперничества», – приводит слова главы немецкой легкой атлетики Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Отметим, что Прокопв июне этого года уже призывал МОК в полном составе отстранить российских спортсменов от ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, и считает, что на данный момент собрано достаточно неоспоримых аргументов для отстранения ОКР.
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