«Локомотив» дома одержал победу над «Сочи»
Хоккеисты «Локомотива» на домашнем льду оказались сильнее «Сочи» в игре регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу ярославской команды.
Заброшенными шайбами у хозяев отметились Эмиль Галимов, Денис Мосалев и Брэндон Козун. У сочинской команды точный бросок на счету Андре Петерссона.
В следующем матче 22 декабря хоккеисты «Локомотива» на выезде встретятся со «Спартаком». В тот же день «Сочи» на своем льду примут «Витязь».
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