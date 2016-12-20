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«Локомотив» дома одержал победу над «Сочи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Локомотива» на домашнем льду оказались сильнее «Сочи» в игре регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу ярославской команды.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Эмиль Галимов, Денис Мосалев и Брэндон Козун. У сочинской команды точный бросок на счету Андре Петерссона.

В следующем матче 22 декабря хоккеисты «Локомотива» на выезде встретятся со «Спартаком». В тот же день «Сочи» на своем льду примут «Витязь».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Локомотив - ХК Сочи - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы:

Галимов 6:02 (1:0). Мосалёв (Галимов), 9:21 (2:0). Петерссон (Мамкин, Пепеляев), 59:20 (2:1). Козун (Гавриков, Контиола), 59:29 (3:1 - п.в.).

Место и дата

20 декабря 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция


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