Мирча Луческу: Посмотрим, будут ли подходящие условия, чтобы продать Витселя в январе
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о возможном трансфере Акселя Витселя в «Ювентус».
- Я встречусь с
Акселем в ближайшие дни. Думаю, это может произойти в Румынии. Он очень важный игрок для «Зенита», но я знаю, что карьера футболиста длится всего 10-15 лет. За всю карьеру я ни разу не
блокировал переходы своих игроков в большие клубы. Посмотрим, будут ли подходящие условия, чтобы продать Витселя в январе, -
передает слова Луческу Calciomercato.
Напомним, контракт Витселя с «Зенитом» истекает 30 июня
2017 года. Ранее футболист заявил,
что готов отработать
его до конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к
переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия
замены.
В текущем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 17 матчей, забил один гол и получил шесть желтых карточек.