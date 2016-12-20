Мирча Луческу: Посмотрим, будут ли подходящие условия, чтобы продать Витселя в январе

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о возможном трансфере Акселя Витселя в «Ювентус».

- Я встречусь с Акселем в ближайшие дни. Думаю, это может произойти в Румынии. Он очень важный игрок для «Зенита», но я знаю, что карьера футболиста длится всего 10-15 лет. За всю карьеру я ни разу не блокировал переходы своих игроков в большие клубы. Посмотрим, будут ли подходящие условия, чтобы продать Витселя в январе, - передает слова Луческу Calciomercato.

Напомним, контракт Витселя с «Зенитом» истекает 30 июня 2017 года. Ранее футболист заявил, что готов отработать его до конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены.

В текущем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 17 матчей, забил один гол и получил шесть желтых карточек.