Московское «Динамо» уверенно переиграло на своем льду «Спартак»
Хоккеисты московского «Динамо» на своей площадке переиграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.
Заброшенными шайбами у хозяев отметились Денис Кокарев, Илья Никулин и Дмитрий Вишневский.
В следующей игре 22 декабря «Динамо» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо». «Спартак» в этот же день примет на своем льду ярославский «Локомотив».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Спартак - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Кокарев (Вишневский, Горовиков), 32:12 (1:0 - бол.). Никулин (Карсумс, Терещенко), 51:47 (2:0). Вишневский (Фёдоров, Цветков), 53:38 (3:0).
Место и дата
20 декабря 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически