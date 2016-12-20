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Московское «Динамо» уверенно переиграло на своем льду «Спартак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты московского «Динамо» на своей площадке переиграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Денис Кокарев, Илья Никулин и Дмитрий Вишневский.

В следующей игре 22 декабря «Динамо» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо». «Спартак» в этот же день примет на своем льду ярославский «Локомотив».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Динамо - Спартак - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Кокарев (Вишневский, Горовиков), 32:12 (1:0 - бол.). Никулин (Карсумс, Терещенко), 51:47 (2:0). Вишневский (Фёдоров, Цветков), 53:38 (3:0).

Место и дата

20 декабря 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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