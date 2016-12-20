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Вайгль продлил контракт с дортмундской «Боруссией» (фото)

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль продолжит выступления за немецкий клуб. Об этом сообщает Twitter «шмелей».

Отмечается, что сегодня игрок поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Германии заинтересован наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. 

В нынешнем сезоне футболист провел в рамках Бундеслиги 14 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

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