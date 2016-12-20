Вайгль продлил контракт с дортмундской «Боруссией» (фото)
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль продолжит выступления за немецкий клуб. Об этом сообщает Twitter «шмелей».
Отмечается, что сегодня игрок поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2021 года.
👍 Borussia Dortmund geht mit @JuWeigl in die Zukunft - alle Infos zu #Weigl2021 https://t.co/RbrY1FKRas pic.twitter.com/ulFt7uA637— Borussia Dortmund (@BVB) 20 декабря 2016 г.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Германии заинтересован наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
В нынешнем сезоне футболист провел в рамках Бундеслиги 14 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.
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