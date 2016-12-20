Александр Поветкин: Хорошо, что мне сказали о проваленном допинг-тесте днем, иначе я бы просто не уснул

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о своей реакции на положительный допинг-тест перед боем с Бермейном Стиверном.



«Я был шокирован и мне было очень неприятно. Хорошо, что мне сказали об этом днем, иначе я бы просто не уснул. Но, в любом случае я бы вышел на бой со Стиверном. Надеюсь, что в этой ситуации разберутся. Но хочу сказать еще раз: я не употреблял запрещенных препаратов.

Когда мне сказали, что я буду проводить бой с Дюопа, то уже ни о чем не думал. Он никакой не мешок, посмотрите на его бои», – сказал Поветкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира со Стиверном.

В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.



