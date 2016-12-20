Александр Поветкин: Был в курсе, что меня будут проверять. Какой смысл принимать допинг?

Российский боксер Александр Поветкин – о препарате под названием остарин, который был обнаружен у него перед боем с канадцем Бермейном Стиверном.



«Вообще никогда не слышал об этом препарате и ничего о нем не знаю. Был в курсе, что меня будут проверять. Какой смысле принимать допинг? Вообще, я сдавал тесты каждые 5-6 дней. Даже на сборы в Кисловодск приезжали и проверяли меня», – сказал Поветкин в эфире телеканала «Матч ТВ».



Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира со Стиверном.



В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.