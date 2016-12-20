Андрей Рябинский: Вся команда Поветкина будет проходить полиграф

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Алесандра Поветкина, заявил, что команда российского боксера будет проходить детектор лжи.



«Поделюсь с вами неким инсайдом. На этой неделе вся команда Поветкина будет проходить полиграф», – заявил Рябинский в эфире телеканала «Матч ТВ».



Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира с Бермейном Стиверном.



В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.