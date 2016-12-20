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«Вильярреал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Вильярреала» разошлись миром с «Толедо» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании (1:1).

На 57-й минуте Самуэль Вилья вывел гостей вперед, но уже через три минуты бразильский форвард «желтой субмарины» Алешандре Пато сравнял счет. 

Таким образом, клуб из высшего дивизиона чемпионата страны вышел в 1/8 финала Кубка Испании, поскольку в первой встрече выиграл со счетом 3:0. 

Отметим, что «Вильярреал» узнает своего следующего соперника по итогам жеребьевки. 

Кубок Испании
1/16 финала 

«Вильярреал» – «Толедо»  1:1

Голы: Толедо (57), Пато (60) 

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