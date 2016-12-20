«Вильярреал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Футболисты «Вильярреала» разошлись миром с «Толедо» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании (1:1).
На 57-й минуте Самуэль Вилья вывел гостей вперед, но уже через три минуты бразильский форвард «желтой субмарины» Алешандре Пато сравнял счет.
Таким образом, клуб из высшего дивизиона чемпионата страны вышел в 1/8 финала Кубка Испании, поскольку в первой встрече выиграл со счетом 3:0.
Отметим, что «Вильярреал» узнает своего следующего соперника по итогам жеребьевки.
Кубок Испании
1/16 финала
«Вильярреал» – «Толедо» – 1:1
Голы: Толедо (57), Пато (60)
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