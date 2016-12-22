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День в истории. Бернду Шустеру – 57 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

22 декабря исполняется 57 лет бывшему полузащитнику «Барселоны», мадридского «Реала» и сборной ФРГ, а ныне известному тренеру Бернду Шустеру.

Бернд Шустер выступал на позиции полузащитника. Наиболее известен по выступлениям за «Барселону», с которой в сезоне-1984/1985 выигрывал чемпионат Испании, а также дважды завоевывал Кубок Испании (1980/1981, 1982/1983) и один раз Кубок обладателей Кубков (1981/1982).

Вместе с «Реалом» Бернд Шустер дважды выигрывал чемпионат Испании (1988/1989, 1989/1990) и дважды национальный Кубок (1987/1988, 1988/1989).

Также два Кубка Испании Бернд Шустер завоевывал в составе мадридского «Атлетико» (1990/1991, 1991/1992).

В 1980 году Бернд Шустер занял второе место в опросе France Football на звание лучшего футболиста Европы, третьи места - в 1981 и 1985 годах.

В 1980-м в составе сборной ФРГ Бернд Шустер стал чемпионом Европы.

Среди команд, которые возглавлял Бернд Шустер в качестве главного тренера, - донецкий «Шахтер», испанский «Хетафе» и мадридский «Реал». В сезоне-2007/2008 «Реал» с Шустером в должности главного тренера выиграл чемпионат Испании, а также Суперкубок Испании-2008.

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