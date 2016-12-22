День в истории. Бернду Шустеру – 57 лет!
22 декабря исполняется 57 лет бывшему полузащитнику
«Барселоны», мадридского «Реала» и сборной ФРГ, а ныне известному тренеру
Бернду Шустеру.
Бернд Шустер выступал на позиции полузащитника. Наиболее
известен по выступлениям за «Барселону», с которой в сезоне-1984/1985 выигрывал
чемпионат Испании, а также дважды завоевывал Кубок Испании (1980/1981, 1982/1983)
и один раз Кубок обладателей Кубков (1981/1982).
Вместе с «Реалом» Бернд Шустер дважды выигрывал чемпионат
Испании (1988/1989, 1989/1990) и дважды национальный Кубок (1987/1988,
1988/1989).
Также два Кубка Испании Бернд Шустер завоевывал в составе
мадридского «Атлетико» (1990/1991, 1991/1992).
В 1980 году Бернд Шустер занял второе место в опросе France
Football на звание лучшего футболиста Европы, третьи места - в 1981 и 1985
годах.
В 1980-м в составе сборной ФРГ Бернд Шустер стал чемпионом
Европы.
Среди команд, которые возглавлял Бернд Шустер в качестве
главного тренера, - донецкий «Шахтер», испанский «Хетафе» и мадридский «Реал».
В сезоне-2007/2008 «Реал» с Шустером в должности главного тренера выиграл
чемпионат Испании, а также Суперкубок Испании-2008.