День в истории. Дану Петреску – 49 лет!
22 декабря исполняется 49 лет бывшему защитнику сборной
Румынии, «Стяуа» и «Челси», а также экс-наставнику «Кубани» и московского
«Динамо» Дану Петреску.
Будучи игроком «Стяуа» Петреску трижды выигрывал
национальный чемпионат (1985/86, 1987/88, 1988/89), дважды Кубок Румынии
(1987/88, 1988/89), а также в сезоне-1988/1989 доходил до финала Кубка
европейских чемпионов.
Выступая за «Челси», Петреску становился обладателем Кубка
Англии (1996/1997), Кубка английской футбольной лиги (1997/1998), Кубка
обладателей кубков (1997/1998) и Суперкубка УЕФА-1998.
В качестве тренера Петреску выигрывал чемпионат
Румынии-2008/2009 («Униря»), Суперкубок Румынии-2015 («Тыргу Муреш»),
Суперкубок Китая-2015 («Цзянсу Сайнти»), а вместе с «Кубанью» в 2010-м
первенствовал в ФНЛ.