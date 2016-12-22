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День в истории. Дану Петреску – 49 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

22 декабря исполняется 49 лет бывшему защитнику сборной Румынии, «Стяуа» и «Челси», а также экс-наставнику «Кубани» и московского «Динамо» Дану Петреску.

Будучи игроком «Стяуа» Петреску трижды выигрывал национальный чемпионат (1985/86, 1987/88, 1988/89), дважды Кубок Румынии (1987/88, 1988/89), а также в сезоне-1988/1989 доходил до финала Кубка европейских чемпионов.

Выступая за «Челси», Петреску становился обладателем Кубка Англии (1996/1997), Кубка английской футбольной лиги (1997/1998), Кубка обладателей кубков (1997/1998) и Суперкубка УЕФА-1998.

В качестве тренера Петреску выигрывал чемпионат Румынии-2008/2009 («Униря»), Суперкубок Румынии-2015 («Тыргу Муреш»), Суперкубок Китая-2015 («Цзянсу Сайнти»), а вместе с «Кубанью» в 2010-м первенствовал в ФНЛ.

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