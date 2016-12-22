День в истории. Дмитрию Хохлову – 41 год!
22 декабря исполняется 41 год бывшему полузащитнику
московских клубов ЦСКА, «Торпедо», «Локомотива» и «Динамо», а ныне тренеру
Дмитрию Хохлову.
Кроме московских клубов Дмитрий Хохлов выступал за
голландский ПСВ и испанский «Реал Сосьедад».
Дмитрий Хохлов – чемпион России-2004 в составе «Локомотива»,
а также обладатель Суперкубка России-2005 и Суперкубка Голландии-1998. Кроме
того, Дмитрий Хохлов в 2005 и 2008 годах выигрывал бронзовые медали чемпионата
России.
В составе сборной России Дмитрий Хохлов провел 53 матча и
забил шесть мячей.
В роли главного тренера Дмитрий Хохлов возглавлял «Кубань»,
а также был исполняющим обязанности наставника в московском «Динамо».
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