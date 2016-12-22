День в истории. Дмитрию Хохлову – 41 год!

22 декабря исполняется 41 год бывшему полузащитнику московских клубов ЦСКА, «Торпедо», «Локомотива» и «Динамо», а ныне тренеру Дмитрию Хохлову.

Кроме московских клубов Дмитрий Хохлов выступал за голландский ПСВ и испанский «Реал Сосьедад».

Дмитрий Хохлов – чемпион России-2004 в составе «Локомотива», а также обладатель Суперкубка России-2005 и Суперкубка Голландии-1998. Кроме того, Дмитрий Хохлов в 2005 и 2008 годах выигрывал бронзовые медали чемпионата России.

В составе сборной России Дмитрий Хохлов провел 53 матча и забил шесть мячей.

В роли главного тренера Дмитрий Хохлов возглавлял «Кубань», а также был исполняющим обязанности наставника в московском «Динамо».