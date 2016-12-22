КХЛ. «Спартак» - «Локомотив», «Торпедо» - «Динамо» (Москва) и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
22 декабря
Матч
Место и дата
22 декабря 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 декабря 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 декабря 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 декабря 19:46, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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