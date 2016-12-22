КХЛ. «Спартак» - «Локомотив», «Торпедо» - «Динамо» (Москва) и другие матчи

Крэйг Вудкрофт: Хочу поблагодарить «Сибирь» за то, что они смогли пробудить в нас зверя

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».