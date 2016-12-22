КХЛ. «Спартак» - «Локомотив». Начало текстовой трансляции – 19:46 мск

В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют московский «Спартак» и ярославский «Локомотив».

Их матч пройдет в Москве в «ВТБ ледовом дворце» и начнется в 19:46 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Необычное начало встречи объясняется тем, что она будет проходить в стиле «ретро». Как и в прошлом году, «Спартак» проводит матч, приуроченный ко дню рождения клуба. Напомним, что в нынешнем году красно-белые отмечают 70-летний юбилей.