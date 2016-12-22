КХЛ. «Спартак» - «Локомотив». Начало текстовой трансляции – 19:46 мск
В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной
хоккейной лиги сыграют московский «Спартак» и ярославский «Локомотив».
Их матч пройдет в Москве в «ВТБ ледовом дворце» и начнется в
19:46 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Необычное начало встречи объясняется тем, что она будет проходить в стиле «ретро». Как и в прошлом году, «Спартак» проводит матч, приуроченный ко дню рождения клуба. Напомним, что в нынешнем году красно-белые отмечают 70-летний юбилей.
Матч
Место и дата
22 декабря 19:46, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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