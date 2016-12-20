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Кузнецова, Веснина, Макарова и Касаткина сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен полный состав участников турнира WТА в Санкт-Петербурге, который состоится с 30 января по 5 февраля 2017 года.

Отметим, что в список участниц попали сразу четыре россиянки: Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова. 

Полный список теннисисток выглядит следующим образом: Симона Халеп (Румыния), Доминика Цибулкова (Словакия), Светлана Кузнецова (Россия), Елена Веснина (Россия), Винус Уильямс (США), Роберта Винчи (Италия), Барбора Стрыцова (Чехия), Кики Бертенс (Нидерланды), Дарья Гаврилова (Австралия), Дарья Касаткина (Россия), Тимя

Бабош (Венгрия), Ирина-Камелия Бегу (Румыния), Екатерина Макарова (Россия), Юлия Путинцева (Казахстан), Ярослава Шведова (Казахстан), Моника Никулеску (Румыния), Ализе Корне (Франция), Кристина Младенович (Франция), Белинда Бенчич (Швейцария), Елена Остапенко (Латвия).


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