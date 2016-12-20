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Гольцов победил Расулова и стал чемпионов ACB

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Российский боец смешанного стиля Денис Гольцов стал чемпионом мира в супертяжелом весе на турнире Абсолютного чемпионата «Беркут». Об этом сообщает Лента.ру.

В решающем поединке, который проходил в Санкт-Петербурге и продлился все пять раундов, Гольцов победил своего соотечественника Салимгерея Расулова. Судьи единогласно отдали победу 26-летнему Гольцову.

За свою карьеру спортсмен провел 23 поединка, в которых одержал 19 (8 нокаутом) побед и потерпел 4 поражения. 30-летний Расулов в 22 боях одержал 15 побед (9 нокаутом) и потерпел 7 поражений.

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