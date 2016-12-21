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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вальядолидом» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Второй матч 1/8 финала Кубк Испании между «Реал Сосьедадом» и «Вальядолидом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Оба гола были забиты хозяевами. Хуанми поразил чужие ворота, а Микел Гонсалес – собственные. В первом матче «Реал Сосьедад» победил со счетом 3:1 и, таким образом, вышел в следующий раунд.

Кубок Испании. 1/16 финала

«Реал Сосьедад» - «Вальядолид» - 1:1

Голы: Хуанми, 12 – Микел Гонсалес, 44, в свои ворота

Первый матч – 3:1

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