«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вальядолидом» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Второй матч 1/8 финала
Кубк Испании между «Реал Сосьедадом» и «Вальядолидом» завершился вничью.
Итоговый счет матча – 1:1.
Оба гола были забиты
хозяевами. Хуанми поразил чужие ворота, а Микел Гонсалес – собственные. В
первом матче «Реал Сосьедад» победил со счетом 3:1 и, таким образом, вышел в следующий
раунд.
Кубок Испании. 1/16
финала
«Реал Сосьедад» - «Вальядолид»
- 1:1
Голы: Хуанми, 12 – Микел Гонсалес,
44, в свои ворота
Первый матч – 3:1
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически