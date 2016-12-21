Дортмундская «Боруссия» не сумела обыграть «Аугсбург»
Матч 16-го тура
чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Аугбургом» завершился
вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Гости открыли счет
усилиями Джи Дон Вона. «Боруссия» сравняла счет после удара Усмана Дембеле, но
большего им достичь не удалось.
«Боруссия» набрала 27 очков
и занимает четвертое место в чемпионате Германии. У «Аугбурга» 18 очков и 12-е
место.
Чемпионат Германии.
Бундеслига
16-й тур
Матч
Боруссия - Аугсбург - 1:1 (0:1)
Голы
Чжи Дон Вон 33 (0:1). Дембеле 47 (1:1).
Состав
Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Шмельцер, Бартра (Бендер, 46), Мерино, Пулишич, Вайгль, Гётце, Кагава (Кастро, 71), Дембеле (Шюррле, 81), Обамеянг
Аугсбург: Хитц, Стафилидис, Гаувелёв, Верхаг, Тайгль, Хинтереггер, Кор (Качар, 78), Моравек (Фойльнер, 73), Шмид, Байер, Чжи Дон Вон (Алтынтоп, 90)
Предупреждения:
Кагава, 69 - Байер, 52; Стафилидис, 65
Судья:
Гвидо Винкманн (Германия)
Место и дата
20 декабря 22:00, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция