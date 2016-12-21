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Дортмундская «Боруссия» не сумела обыграть «Аугсбург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 16-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Аугбургом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Гости открыли счет усилиями Джи Дон Вона. «Боруссия» сравняла счет после удара Усмана Дембеле, но большего им достичь не удалось.

«Боруссия» набрала 27 очков и занимает четвертое место в чемпионате Германии. У «Аугбурга» 18 очков и 12-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

16-й тур

Матч

Боруссия - Аугсбург - 1:1 (0:1)

Голы

Чжи Дон Вон 33 (0:1). Дембеле 47 (1:1).

Состав

Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Шмельцер, Бартра (Бендер, 46), Мерино, Пулишич, Вайгль, Гётце, Кагава (Кастро, 71), Дембеле (Шюррле, 81), Обамеянг

Аугсбург: Хитц, Стафилидис, Гаувелёв, Верхаг, Тайгль, Хинтереггер, Кор (Качар, 78), Моравек (Фойльнер, 73), Шмид, Байер, Чжи Дон Вон (Алтынтоп, 90)

Предупреждения:

Кагава, 69 - Байер, 52; Стафилидис, 65

Судья:

Гвидо Винкманн (Германия)

Место и дата

20 декабря 22:00, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция


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