Денис Кокарев: Как нас Скобрев на тренировках гоняет? Нормально пашем
Форвард московского «Динамо» Денис Кокарев – о работе под
руководством нового тренера бело-голубых, конькобежца Ивана Скобрева.
- Со стороны
казалось, что вы намного превосходите «Спартак» в «физике».
- Не согласен.
Соперник очень хорошо двигался и нам не уступал. Очень плотная была игра. Мы
просто были чуть лучше. И хорошо, что все в нашу пользу обернулось. Это была
трудовая и очень нужная победа.
- Тогда
поставлю вопрос более конкретно: как вам работается с новым тренером по
физподготовке – конькобежцем Иваном Скобревым?
- Нормально пашем.
Все взрослые люди…
- Кросс в
десять километров теперь запросто пробежите?
- Посмотрим, как пойдет. Пока рано выводы делать. Надеюсь, что будем прибавлять.
Матч
Динамо - Спартак - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Кокарев (Вишневский, Горовиков), 32:12 (1:0 - бол.). Никулин (Карсумс, Терещенко), 51:47 (2:0). Вишневский (Фёдоров, Цветков), 53:38 (3:0).
Место и дата
20 декабря 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция