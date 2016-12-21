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Денис Кокарев: Как нас Скобрев на тренировках гоняет? Нормально пашем

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард московского «Динамо» Денис Кокарев – о работе под руководством нового тренера бело-голубых, конькобежца Ивана Скобрева.

- Со стороны казалось, что вы намного превосходите «Спартак» в «физике».

- Не согласен. Соперник очень хорошо двигался и нам не уступал. Очень плотная была игра. Мы просто были чуть лучше. И хорошо, что все в нашу пользу обернулось. Это была трудовая и очень нужная победа.

- Тогда поставлю вопрос более конкретно: как вам работается с новым тренером по физподготовке – конькобежцем Иваном Скобревым?

- Нормально пашем. Все взрослые люди…

- Кросс в десять километров теперь запросто пробежите?

- Посмотрим, как пойдет. Пока рано выводы делать. Надеюсь, что будем прибавлять.

Матч

Динамо - Спартак - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Кокарев (Вишневский, Горовиков), 32:12 (1:0 - бол.). Никулин (Карсумс, Терещенко), 51:47 (2:0). Вишневский (Фёдоров, Цветков), 53:38 (3:0).

Место и дата

20 декабря 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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