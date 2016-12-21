«Гамбург» обыграл «Шальке»
Матч 16-го тура
чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Шальке» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Гамбурга».
В составе победителей
отличились Николай Мюллер и Бобби Вуд. У «Шальке» гол в активе Дониса Авиджая. «Гамбург»
набрал 13 очков и занимает 16-е место. У «Шальке» 18 очков и 11-е место.
Чемпионат Германии.
Бундеслига
16-й тур
Матч
Гамбург - Шальке 04 - 2:1 (0:0)
Голы
Мюллер 60 (1:0). Вуд 82 (2:0). Авдижай 90 (2:1).
Состав
Гамбург: Матения, Дуглас, Джуру, Острзолек, Сакаи, Костич (Спахич, 90), Экдаль, Мюллер, Юнг, Грегорич (Ласогга, 88), Вальдшмидт (Вуд, 59)
Шальке 04: Ферманн, Баба, Колашинац, Хёведес, Шёпф (Кайсара, 77), Керер, Гайс (Авдижай, 69), Коноплянка (Реесе, 89), Горецка, Майер, Бенталеб
Незабитые пенальти
Джуру (Гамбург), 76
Предупреждения:
Юнг, 41; Матения, 90 - Майер, 26; Шёпф, 42; Керер, 75; Бенталеб, 78
Судья:
Йохен Дреес (Германия)
Место и дата
20 декабря 22:00, Имтех Арена, Онлайн-трансляция