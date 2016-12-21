«Айнтрахт» обыграл «Майнц» и вышел на третье место в бундеслиге

Матч 16-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Майнцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Айнтрахта».

В составе победителей отличились Бранимир Хргота, который сделал дубль, и Аймен Баркок. У «Майнца» на 56-й минуте был удален Джон Кордоба.

«Айнтрахт» набрал 29 очков и занимает третье место в бундеслиге. У «Майнца» 20 очков и девятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

16-й тур