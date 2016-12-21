«Айнтрахт» обыграл «Майнц» и вышел на третье место в бундеслиге
Матч 16-го тура
чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Майнцем» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Айнтрахта».
В составе победителей
отличились Бранимир Хргота, который сделал дубль, и Аймен Баркок. У «Майнца» на
56-й минуте был удален Джон Кордоба.
«Айнтрахт» набрал 29
очков и занимает третье место в бундеслиге. У «Майнца» 20 очков и девятое
место.
Чемпионат Германии.
Бундеслига
16-й тур
Хргота 18 (1:0). Баркок 75 (2:0). Хргота 85 (3:0). Айнтрахт: Градечки, Вальехо, Абрахам, Чендлер, Очипка, Гачинович (Баркок, 70), Маскарель, Хасебе, Фабиан, Ребич (Тарашай, 67), Хргота (Хусти, 90) Майнц: Лёссль, Белль, Донати, Хак, Брозински, Латца, Гбамин, Малли (Самперио, 81), Онисиво (Озтунали, 46), Кордоба, де Бласис (Зейдель, 81) Хргота, 48; Ребич, 53; Маскарель, 64 - нет нет - Кордоба, 55 Перл Гюнтер (Германия) 20 декабря 22:00, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Хргота 18 (1:0). Баркок 75 (2:0). Хргота 85 (3:0).
Айнтрахт: Градечки, Вальехо, Абрахам, Чендлер, Очипка, Гачинович (Баркок, 70), Маскарель, Хасебе, Фабиан, Ребич (Тарашай, 67), Хргота (Хусти, 90)
Майнц: Лёссль, Белль, Донати, Хак, Брозински, Латца, Гбамин, Малли (Самперио, 81), Онисиво (Озтунали, 46), Кордоба, де Бласис (Зейдель, 81)
Хргота, 48; Ребич, 53; Маскарель, 64 - нет
нет - Кордоба, 55
Перл Гюнтер (Германия)
20 декабря 22:00, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция