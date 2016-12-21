Боттас близок к переходу в «Мерседес»
Пилот команды «Уильямс»
Валттери Боттас может стать пилотом «Мерседеса». Стороны близки к
договоренности по поводу контракта.
Как сообщает ВВС, сделка
должна быть официально оформлена вскоре после наступления 2017 года. Пока еще
не все детали согласованы, но стороны уверены, что это произойдет в ближайшие
две недели.
Ранее сообщалось, что в
связи с этим Фелипе Масса может изменить решение о завершении карьеры и
следующий сезон начать в «Уильямсе». Напомним, в ноябре «Уильямс» представил 18-летнего канадца Лэнса Стролла
в качестве пилота команды на следующий сезон.
Боттас
провел четыре сезона в «Уильямсе». Его лучшим результатом стало четвертое место
в личном зачете по итогам 2014 года. В минувшем сезоне он набрал 85 очков и
занял восьмое место. Он может заменить в «Мерседесе» Нико Росберга,
который решил завершить карьеру, завоевав чемпионский титул.