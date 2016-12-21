Боттас близок к переходу в «Мерседес»

Пилот команды «Уильямс» Валттери Боттас может стать пилотом «Мерседеса». Стороны близки к договоренности по поводу контракта.

Как сообщает ВВС, сделка должна быть официально оформлена вскоре после наступления 2017 года. Пока еще не все детали согласованы, но стороны уверены, что это произойдет в ближайшие две недели.

Ранее сообщалось, что в связи с этим Фелипе Масса может изменить решение о завершении карьеры и следующий сезон начать в «Уильямсе». Напомним, в ноябре «Уильямс» представил 18-летнего канадца Лэнса Стролла в качестве пилота команды на следующий сезон.

Боттас провел четыре сезона в «Уильямсе». Его лучшим результатом стало четвертое место в личном зачете по итогам 2014 года. В минувшем сезоне он набрал 85 очков и занял восьмое место. Он может заменить в «Мерседесе» Нико Росберга, который решил завершить карьеру, завоевав чемпионский титул.