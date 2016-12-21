«Аталанта» вырвала победу в конце матча с «Эмполи»
Матч 18-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Эмполи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.
Гости открыли счет после
точного удара грузинского форварда Левана Мчедлидзе. Клуб из Бергамо отыгрался
благодаря голу Франка Кесси, а в концовке победу своей команде принес Марко Д'Алессандро.
«Аталанта» набрала 32 очка и занимает шестое место в чемпионате Италии. У «Эмполи» 14 очков и 17-е
место.
Чемпионат Италии. Серия А
18-й тур
Матч
Голы
Мчедлидзе 51 (0:1). Кесси Ф. 74 (1:1). Д'Алессандро 90 (2:1).
Состав
Аталанта: Спортиелло, Конти (Д'Алессандро, 57), Масьелло, Толой, Зуканович, Фройлер, Петанья (Пешич, 72), Куртич (Кесси Ф., 46), Гальярдини, Гомес, Спинацолла
Эмполи: Скорупски, Коста (Веселы, 17), Димарко, Беллуччи, Чосич, Тельо, Бюхель, Марилунго (Пуккиарелли, 67), Диуссе, Кроче, Мчедлидзе (Джилардино, 73)
Предупреждения:
Куртич, 38; Гомес, 53; Д'Алессандро, 90 - Бюхель, 17; Марилунго, 22; Чосич, 82; Скорупски, 90
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
20 декабря 22:45, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция