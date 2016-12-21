«Аталанта» вырвала победу в конце матча с «Эмполи»

Дрис Мертенс: Я с трудом осознаю, что мне удалось сделать в матче с «Торино»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс, забивший четыре мяча в матче с «Торино» (5:3) в 17-м туре чемпионата Италии, поделился впечатлениями.