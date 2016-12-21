«Атлетико», «Кордоба» и «Лас-Пальмас» вышли в 1/8 финала Кубка Испании
Завершились еще три
ответных матча 1/16 финала Кубка Испании. В следующую стадию пробились «Атлетико»,
«Кордоба» и «Лас-Пальмас».
«Атлетико» обыграл клуб
из Сегунды Б «Гихуэло» со счетом 4:1. В составе «матрасников» отличились
Николас Гайтан, Анхель Корреа, Хуанфран и Фернандо Торрес. В первом матче «Атлетико»
победил со счетом 6:0. Клуб второго дивизиона «Кордоба» на выезде обыграл «Малагу»
со счетом 4:3. В первом матче они также победили – 2:0. «Лас-Пальмас» одержал
победу в матче с «Уэской» со счетом 2:1. Первая игра завершилась вничью – 2:2.
Кубок Испании. 1/16
финала
Ответные матчи
«Атлетико» - «Гихуэло» -
4:1
Голы: Гайтан, 17, Корреа,
22, Хуанфран, 29, Фернандо Торрес, 45 – Пино, 79.
Первый матч – 6:0
«Малага» - «Кордоба» -
3:4
Голы: Рамирес, 18, 39,
Сантос, 88 – Пьоваккари, 28, 41, Риос, 68, с пенальти, 89.
Первый матч – 0:2
«Лас-Пальмас» - «Уэска» -
2:1
Голы: Гарсия, 14,
Асдурбаль, 60 – Килиан, 90.
Первый матч – 2:2