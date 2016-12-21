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«Атлетико», «Кордоба» и «Лас-Пальмас» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились еще три ответных матча 1/16 финала Кубка Испании. В следующую стадию пробились «Атлетико», «Кордоба» и «Лас-Пальмас».

«Атлетико» обыграл клуб из Сегунды Б «Гихуэло» со счетом 4:1. В составе «матрасников» отличились Николас Гайтан, Анхель Корреа, Хуанфран и Фернандо Торрес. В первом матче «Атлетико» победил со счетом 6:0. Клуб второго дивизиона «Кордоба» на выезде обыграл «Малагу» со счетом 4:3. В первом матче они также победили – 2:0. «Лас-Пальмас» одержал победу в матче с «Уэской» со счетом 2:1. Первая игра завершилась вничью – 2:2.

Кубок Испании. 1/16 финала

Ответные матчи

«Атлетико» - «Гихуэло» - 4:1

Голы: Гайтан, 17, Корреа, 22, Хуанфран, 29, Фернандо Торрес, 45 – Пино, 79.

Первый матч – 6:0

«Малага» - «Кордоба» - 3:4

Голы: Рамирес, 18, 39, Сантос, 88 – Пьоваккари, 28, 41, Риос, 68, с пенальти, 89.

Первый матч – 0:2

«Лас-Пальмас» - «Уэска» - 2:1

Голы: Гарсия, 14, Асдурбаль, 60 – Килиан, 90.

Первый матч – 2:2 

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