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Потолок зарплат в НБА может вырасти до 120 миллионов долларов к 2020 году

Источник:  Yahoo! SportsКомментарии

Профсоюз игроков НБА прогнозирует, что к 2020 году потолок зарплат вырастет до 120 миллионов долларов. Об этом они сообщили агентам баскетболистов.

Как сообщает Yahoo! Sports, согласно данному прогнозу, к 2017 году потолок зарплат составит 103 миллиона долларов. На данный момент он равен 94,1 миллионам долларов. Также сообщается, что налог на роскошь будет выплачиваться клубами, которые превысят 143 миллиона долларов по расходам на зарплаты.

Отметим, что НБА и профсоюз игроков договорились о новом коллективном соглашении. Ожидается, что договор будет подписан в январе 2017 года.

Потолок зарплат в НБА - максимум общекомандных выплат игрокам по контрактам. При этом для клубов существует множество исключений при подписании контрактов с игроками и формировании общей картины экономического положения клуба. За его превышение на определенный уровень клуб платит налог на роскошь.

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