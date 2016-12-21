Симмондс покинет пост технического директора «Уильямса»

Пэт Симондс покидает пост технического директора команды «Уильямс». Это произойдет 31 января 2016 года.

Симондс присоединился к коллективу в конце 2013 года, заключив трехлетний контракт с командой. Он помог улучшить результаты команды, которая за последние три сезона 14 раз попадала на подиум.

«Пэт внес неимоверно ценный вклад в команду за последние три года. Назначение Пэта обозначило начало масштабного процесса реструктуризации команды. Он стал тем самым ключевым звеном, позволившим коллективу обрести такую сильную форму», – заявила заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс. Ее слова приводит Autosport.