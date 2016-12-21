Квитова перенесла операцию после ножевого ранения и не сможет нагружать руку три месяца

Чешская теннисистка Петра Квитова успешно перенесла операцию после вооруженного нападения, которое завершилось для нее ножевым ранением в руку. В ближайшие три месяца она не сможет нагружать руку, на которой было проведено хирургическое вмешательство.

«Петра перенесла операцию, которая длилась три часа и 45 минут. Учитывая степень повреждения, операция прошла очень успешно. Врачи смоги устранить повреждения сухожилий всех пяти пальцев левой руки, равно как и двух нервов. 6-8 недель Петра будет носить гипс и не сможет нагружать руку на протяжении трех месяцев. Надеемся, что завтра у нас будет больше информации. Спасибо вам за невероятную поддержку», - написала в твиттере представитель теннисистки.

Преступник проник в дом спортсменки, который находится в городе Простеев. В результате столкновения с ним 26-летняя Квитова получила травму «рабочей» левой руки. Отметим, что в начале декабря двукратная чемпионка Уимблдона также сломала кость стопы. Петра будет вынуждена пропустить начало сезона-2017.

За карьеру Петра Квитова выиграла 19 турниров WTA в одиночном разряде. В 2011 году она поднялась на вторую строчку мирового рейтинга.



