Квитова перенесла операцию после ножевого ранения и не сможет нагружать руку три месяца
Чешская теннисистка Петра
Квитова успешно перенесла операцию после вооруженного нападения, которое
завершилось для нее ножевым ранением в руку. В ближайшие три месяца она не
сможет нагружать руку, на которой было проведено хирургическое вмешательство.
«Петра перенесла операцию,
которая длилась три часа и 45 минут. Учитывая степень повреждения, операция
прошла очень успешно. Врачи смоги устранить повреждения сухожилий всех пяти
пальцев левой руки, равно как и двух нервов. 6-8 недель Петра будет носить гипс
и не сможет нагружать руку на протяжении трех месяцев. Надеемся, что завтра у
нас будет больше информации. Спасибо вам за невероятную поддержку», - написала
в твиттере представитель теннисистки.
Преступник проник в дом спортсменки, который находится в городе Простеев. В результате столкновения с ним 26-летняя Квитова получила травму «рабочей» левой руки. Отметим, что в начале декабря двукратная чемпионка Уимблдона также сломала кость стопы. Петра будет вынуждена пропустить начало сезона-2017.
За карьеру Петра Квитова выиграла 19 турниров WTA в одиночном разряде. В 2011
году она поднялась на вторую строчку мирового рейтинга.