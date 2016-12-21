«Шахтер» намерен провести матч Лиги Европы против «Сельты» в Харькове
Донецкий «Шахтер» хочет
провести матч 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» в Харькове.
Напомним, что сейчас донецкий клуб матчи еврокубков проводит во Львове.
«В ближайшие дни состоится Site Visit УЕФА на ОСК «Металлист»
в Харькове. Если по его итогам будут получены положительные рекомендации, то
матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта» пройдет в Харькове.
«Относительно Премьер-лиги – решения о месте проведения
домашних матчей будет приниматься перед возобновлением весенней части
чемпионата», — сказал директор «Шахтера» по маркетингу и коммуникациям Юрий Свиридов. Его
слова приводит Sport
Arena.
Матч «Шахтер» - «Сельта» состоится 23 февраля 2017 года.
Начало в 23:05 по Москве.
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