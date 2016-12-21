«Шахтер» намерен провести матч Лиги Европы против «Сельты» в Харькове

Донецкий «Шахтер» хочет провести матч 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» в Харькове. Напомним, что сейчас донецкий клуб матчи еврокубков проводит во Львове.

«В ближайшие дни состоится Site Visit УЕФА на ОСК «Металлист» в Харькове. Если по его итогам будут получены положительные рекомендации, то матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта» пройдет в Харькове.

«Относительно Премьер-лиги – решения о месте проведения домашних матчей будет приниматься перед возобновлением весенней части чемпионата», — сказал директор «Шахтера» по маркетингу и коммуникациям Юрий Свиридов. Его слова приводит Sport Arena.

Матч «Шахтер» - «Сельта» состоится 23 февраля 2017 года. Начало в 23:05 по Москве.