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«Шахтер» намерен провести матч Лиги Европы против «Сельты» в Харькове

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Донецкий «Шахтер» хочет провести матч 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» в Харькове. Напомним, что сейчас донецкий клуб матчи еврокубков проводит во Львове.

«В ближайшие дни состоится Site Visit УЕФА на ОСК «Металлист» в Харькове. Если по его итогам будут получены положительные рекомендации, то матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта» пройдет в Харькове.

«Относительно Премьер-лиги – решения о месте проведения домашних матчей будет приниматься перед возобновлением весенней части чемпионата», — сказал директор «Шахтера» по маркетингу и коммуникациям  Юрий Свиридов. Его слова приводит Sport Arena.

Матч «Шахтер» - «Сельта» состоится 23 февраля 2017 года. Начало в 23:05 по Москве.

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