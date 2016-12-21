Селезнев может перейти в турецкий «Карабюкспор»

Нападающий Евгений Селезнев может стать игроком турецкого клуба «Карабюкспор». Ранее сообщалось, что его контракт с донецким «Шахтером» расторгнут.

Как сообщает турецкое издание Sporcope, сегодня Евгений прибудет в Турцию на переговоры с клубом. 31-летний Селезнев вернулся в «Шахтер» в мае 2016 года, заключив двухлетний контракт, однако новый главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека не нашел для форварда места в основном составе «горняков».

В первой половине сезона нападающий принял участие только в семи матчах и забил два мяча. Напомним, что контракт Евгения Селезнева с «Кубанью» весной текущего года также был аннулирован досрочно.