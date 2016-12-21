Эдуардо, Шевчук и Кобин покинут «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» не будет продлевать контракты с нападающим
Эдуардо да Силвой, защитниками Вячеславом Шевчуком и Василием Кобиным. Эти
футболисты покинут клуб.
Как сообщает Sport.ua, руководство «Шахтера»
приняло решение расстаться с этими футболистами. В текущем сезоне 33-летний
Эдуардо да Силва провел десять матчей за «Шахтер» и забил два мяча при трех
голевых передачах. 31-летний Василий Кобин в текущем сезоне не сыграл ни разу,
как и 37-летний Вячеслав Шевчук.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически