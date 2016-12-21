Эдуардо, Шевчук и Кобин покинут «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» не будет продлевать контракты с нападающим Эдуардо да Силвой, защитниками Вячеславом Шевчуком и Василием Кобиным. Эти футболисты покинут клуб.

Как сообщает Sport.ua, руководство «Шахтера» приняло решение расстаться с этими футболистами. В текущем сезоне 33-летний Эдуардо да Силва провел десять матчей за «Шахтер» и забил два мяча при трех голевых передачах. 31-летний Василий Кобин в текущем сезоне не сыграл ни разу, как и 37-летний Вячеслав Шевчук.