Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Минск
Футбол  Бавария- : -РБ Лейпциг
Футбол  Интер- : -Лацио
Хоккей  Медвешчак- : -Металлург
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -ЦСКА
Футбол  Бордо- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдуардо, Шевчук и Кобин покинут «Шахтер»

Источник:  Sport.uaКомментарии

Донецкий «Шахтер» не будет продлевать контракты с нападающим Эдуардо да Силвой, защитниками Вячеславом Шевчуком и Василием Кобиным. Эти футболисты покинут клуб.

Как сообщает Sport.ua, руководство «Шахтера» приняло решение расстаться с этими футболистами. В текущем сезоне 33-летний Эдуардо да Силва провел десять матчей за «Шахтер» и забил два мяча при трех голевых передачах. 31-летний Василий Кобин в текущем сезоне не сыграл ни разу, как и 37-летний Вячеслав Шевчук.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Селезнев может перейти в турецкий «Карабюкспор»Нападающий Евгений Селезнев может стать игроком турецкого клуба «Карабюкспор». Ранее сообщалось, что его контракт с донецким «Шахтером» расторгнут.«Шахтер» намерен провести матч Лиги Европы против «Сельты» в ХарьковеДонецкий «Шахтер» хочет провести матч 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» в Харькове. Напомним, что сейчас донецкий клуб матчи еврокубков проводит во Львове.Контракт Евгения Селезнева с «Шахтером» расторгнут31-летний нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, ранее выступавший за «Кубань», покидает донецкий «Шахтер».Срна может стать игроком «Манчестер Сити» в случае срыва перехода в «Барселону»Интерес к защитнику «Шахтера» Дарио Срне проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo, которое ранее писало, что хорватский футболист близок к переходу в «Барселону».Украинский журналист: Луческу хотел остаться в «Шахтере», но Ахметов решил не продлевать контрактГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу был намерен продолжать сотрудничество с «Шахтером». От подписания нового контракта в прошлом сезоне отказался владелец донецкого клуба Ринат Ахметов.Анатолий Тимощук: У «Шахтера» есть хорошие шансы попасть в финал Лиги ЕвропыБывший полузащитник «Зенита» и «Шахтера» Анатолий Тимощук оценил шансы донецкого клуба в Лиге Европы. Он считает, что у «горняков» есть хороший шанс не только победить «Сельту» в 1/16 финала, но и выйти в финал турнира.Срна договорился о переходе в «Барселону», сторонам осталось согласовать зарплату игрокаЗащитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.Жуниор Мораес: Я должен извиниться перед игроками «Шахтера» и своими партнерамиФорвард киевского «Динамо» Жуниор Мораес прокомментировал эпизод с удалением в матче 18-го тура украинской премьер-лиги с «Шахтером» (3:4).Игорь Суркис: Провокации – это стиль, манера игры и культура поведения «Шахтера»Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что игроки «Шахтера» спровоцировали стычку игроков во время матча команд в 18-м туре украинской премьер-лиги (3:4). В результате инцидента был удален бразильский форвард «Динамо» Жуниор Мораес, ударивший трех соперников.Паулу Фонсека: Практически весь второй тайм «Шахтер» доминировал в матче с «Динамо»Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека после победы своей команды над киевским «Динамо» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Украины (4:3) похвалил подопечных за игру во втором тайме.Сергей Ребров: К сожалению, в матче с «Шахтером» мы поддались на провокацииГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после поражения своей команды от донецкого «Шахтера» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Украины (3:4) посетовал на провокации со стороны соперника.ВИДЕО ДНЯ: Драка футболистов в матче «Динамо» (Киев) – «Шахтер»Центральная встреча 18-го тура чемпионата Украины в Киеве между местным «Динамо» и «Шахтером» (3:4) была омрачена потасовкой футболистов.В матче «Динамо» – «Шахтер» Хачериди забил два мяча в собственные воротаВ матче 18-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» (3:4) защитник столичного клуба Евгений Хачериди оформил дубль в собственные ворота.«Шахтер» в Киеве обыграл «Динамо» со счетом 4:3 и упрочил лидерство в чемпионате УкраиныМатч 18-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Шахтера».«Динамо» (Киев) – «Шахтер» - 3:4. Как это былоВ центральном матче 18-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» сыграет с донецким «Шахтером».Паулу Фонеска: «Сельта» – непростой соперник, «Шахтер» ждут тяжелые матчиГлавный тренер донецкого «Шахтера» Пауло Фонеска прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.«Динамо» (Киев) – «Шахтер». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче 18-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».Гендиректор «Шахтера»: Мы обязаны проходить «Сельту»Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Сельтой».Фред: В «Шапекоэнсе» у меня были друзья, с которыми мы играли вместеПолузащитник донецкого «Шахтера» Фред сказал, что он был знаком с некоторыми игроками «Шапекоэнсе». Напомним, игроки в этой команды погибли в авиакатастрофе.«Барселона» может арендовать Срну до конца сезона с последующим подписанием контракта на год«Барселона», вероятно, арендует зимой защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срну. Об этом сообщают испанские СМИ.

Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Василий Кобин
Василий Кобинвсе новости
Вячеслав Шевчук
Вячеслав Шевчуквсе новости
Эдуардо
Эдуардовсе новости