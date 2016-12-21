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«МЮ» ведет переговоры о трансферах Гризманна и Семеду

Источник:  The SunКомментарии

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Как сообщает The Sun, «МЮ» ведет переговоры по поводу перехода Гризманна. Сумма трансфера может составить 60 миллионов фунтов. Ожидается, что нынешний сезон француз доиграет в Испании, после чего может перебраться в английский чемпионат.

Также португальское издание Record сообщает, что «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о переходе защитника Нелсона Семеду. В текущем сезоне 25-летний Антуан Гризманн провел 21 матч за «Атлетико» и забил девять мячей при шести голевых передачах. 23-летний Нелсон Семеду провел 23 матча за «Бенфику» и забил два мяча при четырех голевых передачах.

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