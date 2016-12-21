Бартон будет выступать за «Бернли» до конца сезона
Полузащитник Джоуи Бартон достиг договоренности о подписании
контракта с «Бернли». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что действие контракта начнется с 1 января 2017
года, когда откроется зимнее трансферное окно. Сей 34-летний полузащитник
тренируется вместе с командой.
Последним клубом Бартона был шотландский «Рейнджерс», который
он покинул в ноябре нынешнего года на правах свободного агента. В текущем
сезоне он провел восемь матчей за команду во всех турнирах.
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