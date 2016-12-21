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Ирина Великанова: Очень довольна своим дебютом в Суперлиге

Источник:  Ассоциация мини-футбола России (АМФР)Комментарии

Ирина Великанова, судья категории ФИФА, стала первой женщиной-арбитром, получившей допуск к работе на матчах российской мини-футбольной Суперлиги, войдя в состав судейской бригады матчей 10-го тура «Динамо» - «Ухта». Она поделилась своими впечатлениями после дебюта.

«Впечатления по итогу остались очень приятные, я очень долго этого ждала, долго стремилась, и вот оно наконец случилось. На самом деле, я очень рада этому новому для себя дебюту и рада, что всё прошло успешно. 

Что касается «Динамо», то у этой команды и ее игроков большой международный опыт, с кем-то из ребят мы даже пересекались в играх тех же студенческих чемпионатов мира. Для них это не стало сюрпризом. Для «Ухты», возможно, по началу это было немного в диковинку, но накануне я уже работала на матче третьим арбитром, поэтому к моменту моего появления уже непосредственно «в поле», они тоже уже привыкли ко мне.

Сложно, конечно, рассуждать про мысли других людей, но одно могу сказать точно - визуально все выглядело очень дружелюбно, без какого-либо негатива со стороны участников матча. Можно сказать, приняли хорошо», - цитирует Великанову официальный сайт АМФР.

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