Ирина Великанова: Очень довольна своим дебютом в Суперлиге
Ирина Великанова, судья
категории ФИФА, стала первой женщиной-арбитром, получившей допуск к работе на
матчах российской мини-футбольной Суперлиги, войдя в состав судейской бригады
матчей 10-го тура «Динамо» - «Ухта». Она поделилась своими впечатлениями
после дебюта.
«Впечатления по итогу
остались очень приятные, я очень долго этого ждала, долго стремилась, и вот оно
наконец случилось. На самом деле, я очень рада этому новому для себя дебюту и
рада, что всё прошло успешно.
Что
касается «Динамо», то у этой команды и ее игроков большой международный опыт, с
кем-то из ребят мы даже пересекались в играх тех же студенческих чемпионатов
мира. Для них это не стало сюрпризом. Для «Ухты», возможно, по началу это было
немного в диковинку, но накануне я уже работала на матче третьим арбитром,
поэтому к моменту моего появления уже непосредственно «в поле», они тоже уже
привыкли ко мне.
Сложно, конечно,
рассуждать про мысли других людей, но одно могу сказать точно - визуально все
выглядело очень дружелюбно, без какого-либо негатива со стороны участников
матча. Можно сказать, приняли хорошо», - цитирует Великанову официальный сайт
АМФР.