Этот день в истории: Крис Эверт исполнилось 62 года

Сегодня отмечает день рождения знаменитая американская теннисистка Крис Эверт. Ей исполнилось 62 года.

В активе Крис Эверт 18 побед на турнирах Большого шлема. Дважды она выигрывала Australian Open, семь раз – «Ролан Гаррос», шесть раз – US Open. Трижды становилась победительницей «Уимблдона». Четырежды выигрывала Итоговой турнир WTA.

Также американка успешно выступала и в парном разряде. В ее активе четыре победы на турнирах «Большого шлема». Всего она завоевала 157 титулов за карьеру.