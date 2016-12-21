Этот день в истории: Крис Эверт исполнилось 62 года
Сегодня отмечает день рождения знаменитая американская
теннисистка Крис Эверт. Ей исполнилось 62 года.
В активе Крис Эверт 18 побед на турнирах Большого шлема.
Дважды она выигрывала Australian Open, семь раз – «Ролан Гаррос», шесть раз – US Open. Трижды становилась победительницей «Уимблдона». Четырежды выигрывала
Итоговой турнир WTA.
Также американка успешно выступала и в парном разряде. В ее
активе четыре победы на турнирах «Большого шлема». Всего она завоевала 157
титулов за карьеру.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически