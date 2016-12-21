Этот день в истории: Петру Сикоре исполнилось 40 лет

Сегодня отмечает день рождения чешский хоккеист, нападающий Петр Сикора. Ему исполнилось 40 лет.

В НХЛ форвард выступал за «Нью-Джерси», «Анахайм», «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Питтсбург» и «Миннесоту». В сезоне 2004/2005, когда в лиге был локаут, Сикора выступал за магнитогорский «Металлург» и стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате с 18 шайбами.

В НХЛ Сикора 1017 матчей и набрал 721 очко. Двукратный обладатель Кубка Стэнли – с «Нью-Джерси» в 2000 году и с «Питтсбургом» в 2009. В составе сборной Чехии дважды становился чемпионом мира. Последним сезоном в его карьере стал сезон 2012/2013, когда он выступал за швейцарский «Берн». В 2014 году Сикора решил завершить карьеру.