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Этот день в истории: Петру Сикоре исполнилось 40 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения чешский хоккеист, нападающий Петр Сикора. Ему исполнилось 40 лет.

В НХЛ форвард выступал за «Нью-Джерси», «Анахайм», «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Питтсбург» и «Миннесоту». В сезоне 2004/2005, когда в лиге был локаут, Сикора выступал за магнитогорский «Металлург»  и стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате с 18 шайбами.

В НХЛ Сикора 1017 матчей и набрал 721 очко. Двукратный обладатель Кубка Стэнли – с «Нью-Джерси» в 2000 году и с «Питтсбургом» в 2009. В составе сборной Чехии дважды становился чемпионом мира. Последним сезоном в его карьере стал сезон 2012/2013, когда он выступал за швейцарский «Берн». В 2014 году Сикора решил завершить карьеру.

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