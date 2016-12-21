Апелляция «Лестера» на удаление Варди отклонена, форвард пропустит три матча
Футбольная ассоциация Англии (ФА) отклонила апелляцию
«Лестера» на красную карточку нападающего команды Джейми Варди. Напомним, что
Варди был удален в матче чемпионата Англии против «Сток Сити».
На 28-й минуте матча нападающий получил красную карточку за
нарушение против игрока «Стока» Маме Диуфа. В ФА решили, что фол Варди
заслуживал именно красной карточки.
Кроме того, нападающий был дисквалифицирован на три матча.
Таким образом, Джейми пропустит матчи чемпионата Англии против «Эвертона»,
«Вест Хэма» и «Мидлсбро» в рождественско-новогодний период, но сможет сыграть 7
января в матче Кубка Англии против «Эвертона».
В текущем сезоне 29-летний Джейми Варди провел 24 матча за «Лестер»
и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически