Апелляция «Лестера» на удаление Варди отклонена, форвард пропустит три матча

Футбольная ассоциация Англии (ФА) отклонила апелляцию «Лестера» на красную карточку нападающего команды Джейми Варди. Напомним, что Варди был удален в матче чемпионата Англии против «Сток Сити».

На 28-й минуте матча нападающий получил красную карточку за нарушение против игрока «Стока» Маме Диуфа. В ФА решили, что фол Варди заслуживал именно красной карточки.

Кроме того, нападающий был дисквалифицирован на три матча. Таким образом, Джейми пропустит матчи чемпионата Англии против «Эвертона», «Вест Хэма» и «Мидлсбро» в рождественско-новогодний период, но сможет сыграть 7 января в матче Кубка Англии против «Эвертона».

В текущем сезоне 29-летний Джейми Варди провел 24 матча за «Лестер» и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.