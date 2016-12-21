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Апелляция «Лестера» на удаление Варди отклонена, форвард пропустит три матча

Источник:  BBCКомментарии

Футбольная ассоциация Англии (ФА) отклонила апелляцию «Лестера» на красную карточку нападающего команды Джейми Варди. Напомним, что Варди был удален в матче чемпионата Англии против «Сток Сити».

На 28-й минуте матча нападающий получил красную карточку за нарушение против игрока «Стока» Маме Диуфа. В ФА решили, что фол Варди заслуживал именно красной карточки.

Кроме того, нападающий был дисквалифицирован на три матча. Таким образом, Джейми пропустит матчи чемпионата Англии против «Эвертона», «Вест Хэма» и «Мидлсбро» в рождественско-новогодний период, но сможет сыграть 7 января в матче Кубка Англии против «Эвертона».

В текущем сезоне 29-летний Джейми Варди провел 24 матча за «Лестер» и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.

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