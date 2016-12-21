Семь камерунских футболистов отказались от выступления за сборную на Кубке Африки

Семь игроков отказались от участия в Кубке африканских наций в составе сборной Камеруна. Они предпочли остаться в своих клубах на период проведения турнира.

Как сообщает ВВС, одним из «отказников» оказался защитник «Ливерпуля» Жоэаль Матип. Он мотивировал это неудачным опытом сотрудничества с предыдущим тренерским штабом команды. Сейчас главным тренером сборной Камеруна является бельгиец Уго Броос. Он считает, что эти игроки поставили во главу угла свои собственные интересы и отметил, что Федерация футбола Камеруна оставляет за собой право потребовать у ФИФА применить к игрокам санкции.

Шесть остальных отказавшихся – это Андре Онана («Аякс»), Ги Н’Ди Ассембе («Нанси»), Максим Пундже («Бордо»), Андре-Франк Замбо («Марсель»), Ибрагим Амаду («Лилль») и Аллан Ньом («Вест Бромвич Альбион»).

Кубок африканских наций-2017 пройдет в Габоне с 14 января по 5 февраля. Сборная Камеруна сыграет в группе А с командами, Габона, Буркина-Фасо и Гвинеи-Бисау.