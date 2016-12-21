Семь камерунских футболистов отказались от выступления за сборную на Кубке Африки
Семь игроков отказались от участия в Кубке африканских наций
в составе сборной Камеруна. Они предпочли остаться в своих клубах на период
проведения турнира.
Как сообщает ВВС, одним из «отказников» оказался защитник «Ливерпуля»
Жоэаль Матип. Он мотивировал это неудачным опытом сотрудничества с предыдущим
тренерским штабом команды. Сейчас главным тренером сборной Камеруна является
бельгиец Уго Броос. Он считает, что эти игроки поставили во главу угла свои
собственные интересы и отметил, что Федерация футбола Камеруна оставляет за
собой право потребовать у ФИФА применить к игрокам санкции.
Шесть остальных отказавшихся – это Андре Онана («Аякс»), Ги Н’Ди Ассембе («Нанси»), Максим Пундже («Бордо»),
Андре-Франк Замбо («Марсель»), Ибрагим Амаду («Лилль») и Аллан Ньом («Вест
Бромвич Альбион»).
Кубок
африканских наций-2017 пройдет в Габоне с 14 января по 5 февраля. Сборная Камеруна сыграет в группе А с
командами, Габона, Буркина-Фасо и Гвинеи-Бисау.