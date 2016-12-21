Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Рейнджерс»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:2 в пользу «Питтсбурга».

Второй гол «пингвинов» в активе российского форварда Евгений Малкина, который также записал в свой актив две результативные передачи. Также отличились Сидни Кросби, Фил Кессел, Джастин Шульц, Брайан Раст, Патрик Хернквист и Ник Бонино. У «Рейнджерс» голы в активе Мэтта Пампела и Михаэля Грабнера.

Обе команды имеют 47 очков и делят первое-второе места на Востоке. По дополнительным показателям лидером является «Питтсбург».

НХЛ. Регулярный чемпионат