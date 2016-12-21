Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Рейнджерс»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Рейнджерс» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 7:2 в пользу «Питтсбурга».
Второй
гол «пингвинов» в активе российского форварда Евгений Малкина, который также
записал в свой актив две результативные передачи. Также отличились Сидни
Кросби, Фил Кессел, Джастин Шульц, Брайан Раст, Патрик Хернквист и Ник Бонино.
У «Рейнджерс» голы в активе Мэтта Пампела и Михаэля Грабнера.
Обе
команды имеют 47 очков и делят первое-второе места на Востоке. По
дополнительным показателям лидером является «Питтсбург».
НХЛ.
Регулярный чемпионат
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